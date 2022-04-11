حريق في عمارة بالفيوم بسبب ماس كهربائي.. وإصابة ربة منزل باختناق

دخان كثيف ملأ السماء، وألسنة لهب ونيران خرجت بقوة من الشباك ووصلت إلى الطابق الأعلى، إذ انتشرت النيران في طابقين كاملين بأحد العقارات السكنية المكونة من تسعة طوابق في منطقة كيمان فارس بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، ليسرع السكان في الهرب من العمارة بينما اتصل المارة بشرطة النجدة وقوات الحماية المدنية.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي كيمان فارس بنشوب حريق هائل في عقار سكني مكون من 9 طوابق، بجوار كلية التربية النوعية.

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات المطافئ، وضباط قسم شرطة أول الفيوم، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب حريق هائل في الطابقين الثالث والرابع من العقار، بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية، وجرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل أن تمتد إلى باقي الطوابق.

إنقاذ ربة منزل من الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ ربة منزل من داخل شقتها بعد أن فشلت في الخروج بسبب الحريق، وأصيبت بحالة اختناق وتدعى أماني بهاء الدين وتبلغ من العمر 39 عامًا، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى فصل الكهرباء والغاز عن العقار السكني، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.