للمرة الثانية خلال يومين.. العثور على رضيع وسط الزراعات بالغربية

عثر عدد من أهالي قرية «كفر كلا الباب»، التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، على طفل رضيع حديث الولادة على قيد الحياة، داخل حقل زراعي بالقمح، ملفوف داخل بطانية بيضاء اللون، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بسرعة تحريات المباحث لتحديد مرتكب الواقعة.

إخطار أمني بالعثور على رضيع وسط الزراعات

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية «كفر كلا الباب»، التابعة إلى مركز السنطة، يتضمن عثورهم على طفل رضيع حديث الولادة، داخل حقل زراعي لمحصول القمح، ملفوفاً في بطانية بيضاء، وفي حالة بكاء هستيري.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السنطة إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، وتبين أن الطفل مجهول الهوية في الشهر الأول من عمره، قام شخص مجهول بوضعه وسط الأراضي الزراعية، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى السنطة العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، ووضعه في إحدى الحضانات بالمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

الواقعة الثانية خلال يومين

تلك الواقعة هي الثانية خلال يومين، بعد العثور على طفل رضيع حديث الولادة، في وقت سابق أمس الأحد، في منطقة «الجمهورية»، بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة، حيث عثر أهالي المنطقة على الطفل داخل «كرتونة»، ملفوفاً في بطانية حمراء، وتم وضعه داخل حضانة مستشفى المحلة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.