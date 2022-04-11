10 معلومات عن الأسلحة الشبحية.. يعتزم بايدن فرض قيود عليها

تخطط إدارة بايدن لإصدار قواعد جديدة، من المقرر أن يعلنها الرئيس خلال ساعات من أجل تقييد بيع واستخدام الأسلحة الشبحية في الولايات المتحدة، وذلك تحت ضغط من ضحايا حوادث إطلاق النار بسبب هذا النوع من الأسلحة، حسبما ذكرت «برادي يونايتد» الأمريكية.

أهم المعلومات عن الأسلحة الشبحية

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، أهم المعلومات عن الأسلحة الشبحية:

- أسلحة نارية لا يمكن تعقبها، وتستخدم من قبل المراهقين والخارجين عن القانون

- غالبًا ما تُصنع من أجزاء يجرى شراؤها عبر الإنترنت، وتجمع في المنزل.

- تستخدم بشكل متزايد في إطلاق النار والظهور بمسارح الجريمة، وتشكل جزءا من ارتفاع معدلات القتل والجرائم العنيفة.

- انضمت ولاية ماريلاند إلى 10 ولايات أخرى ذات ميول ديمقراطية وواشنطن العاصمة في حظر أو تقييد شراء أو استخدام أسلحة الأشباح.

- في كاليفورنيا 30 % من الأسلحة التي استعادتها وكالات إنفاذ القانون في التحقيقات تفتقر الآن إلى الأرقام التسلسلية.

- تشترى مجموعة الاسلحة الشبحية مقابل 400 دولار نقدًا في معرض أسلحة بولاية كاليفورنيا، دون أي فحص أمني ولا فاتورة بيع.

- لا توجد قيود فيدرالية على من يمكنه شراء أطقم أو قطع أسلحة الأشباح، ولا توجد قيود على عدد مجموعات أو أجزاء الأسلحة الشبحية التي يمكن لشخص ما شراؤها.

كيفية تسويق أطقم وأجزاء أسلحة الأشباح

- تسويق أطقم وأجزاء أسلحة الأشباح على أنها مجموعة غير منظمة، ولا يمكن تعقبها لجذب أولئك الذين يرغبون في تجنب عمليات التحقق من الخلفية، وتجار الأسلحة.

- لا تحتاج الأسلحة الشبحية إلى أي أوراق لشراء مجموعة أو أجزاء منها، ما يسمح للأفراد المحظورين والخطرين بالتهرب من لوائح الأسلحة الفيدرالية والخاصة بالولاية.

- يؤدي توفر أجزاء ومجموعات الاسلحة الشبحية إلى وجود ثغرة كبيرة وخطيرة تقوض اللوائح السارية المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.