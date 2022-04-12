إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بشارع البحر بمدينة أدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أدكو، يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة لخلافات الجيرة بشارع البحر بمدينة أدكو، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين.

إصابات متفرقة بأنحاء الجسم

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «سعد. س. م»، 38 سنة مقيم أدكو، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف في البطن، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «مها. ح. م» 32 سنة، مقيمة ادكو، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى، وجرح نافذ في البطن، واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

في سياق آخر، كانت سيدة قد لقيت مصرعها فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة، وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بقرية جنبواي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.