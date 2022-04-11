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ضبط متهمين بقتل شخص تدخل لفض مشاجرة بينهما في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:04 م | الإثنين 11 أبريل 2022
المتهمان في الواقعة

المتهمان في الواقعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات، باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش، إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار سكنه.

مشاجرة

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه حال تدخل المجني عليه لـ فض مشاجرة بين شخصين مجهولين لديه، أطلق أحدهما عيارا ناريا «خرطوش» من فرد كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

ضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى طرفي المشاجرة، وهما شخصين لهما معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة فرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية .

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بقلم محمد بركات