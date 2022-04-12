الجيش الأوكراني يدمر 7 أهداف جوية روسية.. بينها 4 طائرات دون طيار

دمرت القوات الأوكرانية، 7 أهداف جوية روسية، بينها طائرة ومروحيتان، أمس الاثنين، وقالت قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأهداف المدمرة شملت طائرة واحدة، ومروحيتان، و4 طائرات دون طيار «درون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن روسيا تستعد لهجوم مكثف في «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا، فيما نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، فيديو لقتال عنيف للقوات الشيشانية في أوكرانيا، وقال تعليقا على الفيديو: «دمرناهم جميعا»، مؤكدا أن قوات الكوماندوز الشيشانية على دراية بظروف القتال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن «واشنطن»، لا تتوفر لديها أدلة تؤكد تدمير القوات الروسية، صواريخ «إس- 300» التي أرسلتها سلوفاكيا إلى أوكرانيا.

«لندن»: العقوبات تخنق قدرة الرئيس الروسي على تمويل العمليات

في وقت سابق، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسوما بإلغاء حملة التجنيد الربيعية في بلاده، العام الجاري 2022، وأجل المرسوم الرئاسي، انتقال المجندين للخدمة العسكرية الإلزامية إلى الاحتياط حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، قالت «لندن»، إن العقوبات على روسيا تخنق قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عدم تكثيف الهند استخدام نفط روسيا، وقال المسؤول الأمريكي، في اجتماع عبر مكالمة مصورة، إن «واشنطن» يمكن أن تساعد «نيودلهي» على تنويع مصادر طاقتها، مضيفا، إنه ليس من مصلحة «نيودلهي»، زيادة وارداتها من الطاقة من روسيا.

«بايدن» يعتزم إجراء تغييرات في قيادة قوات«واشنطن» بأوروبا

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن، تعتزم إجراء تغييرات في القيادة العليا للجيش ولاسيما في قوات «واشنطن» بأوروبا.

وأوضحت «وول ستريت»، أن قائد القيادة الأمريكية الأوروبية، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، الجنرال تود والترز، سيحل محل قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا كريستوفر كافولي، كما سيتم استبدال الجنرال ريتشارد كلارك قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، المعروفة باسم «سوكوم»، بالجنرال بريان فينتون الذي يرأس قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية «جسوك».

من جانبه، أعرب رئيس وزراء التشيك السابق، أندريه بابيتش عن اعتراضه على فكرة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، على «تليجرام»، إن المتطوعين الذين يقاتلون في أوكرانيا سينخرطون في صفوف «النازية الدولية» الجديدة في المستقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«موسكو» تتوعد بالرد على ممارسات «باريس» ضد الدبلوماسيين الروس

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الخارجية، طرد 6 جواسيس يعملون في السفارة الروسية لدى بلادها، ثبت أن أنشطتهم تتعارض مع مصالح فرنسا الوطنية، فيما توعدت «موسكو» بالرد على ممارسات باريس ضد الدبلوماسيين الروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واقترح رئيس مجلس «النواب» الروسي، تجريد الخونة المعارضين للحرب في أوكرانيا من جنسيتهم، مشيرا كمثال إلى صحفية تدعى «مارينا أوفسيانيكوفا» رفعت لافتة ضد التدخل.

وكانت «أوفسيانيكوفا»،رفعت على شاشة تلفزيون روسي أثناء بث مباشر في منتصف مارس الماضي، لافتة تقول «لا للحرب».