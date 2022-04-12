ضبط تشكيل إجرامي لتجارة المخدرات بحوزته حشيش وأفيون في سوهاج

ألقت مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد»، القبض على تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة، بمركز جزيرة شندويل بسوهاج.

الإخطار الأمني وبيانات المتهمين

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بتحرير محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من «محمد. ح. ع. م» 37 عاما، عاطل، يقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، والسابق اتهامه فـي القضية «سرقة» و«فؤاد. ج. ع. ع»، 32 عاما عاطل، يقيم دائرة قسم أول سوهاج، والسابق اتهامه في القضية «مخدرات» مطلوب للتنفيذ عليه فـي قضية «تبديد» و«محمد» 35 عاما عاطل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، سابق اتهامه في عدد «2» قضية [مخدرات- سلاح بدون ترخيص] أخرها قضية «مخدرات»، بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين وبحيازتهم المواد المخدرة

عقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية بمحافظة سوهاج وضباط وحدة مباحث مركز جزيرة شندويل، أسفرت عن ضبط المتهمين بمسكن الأول وبحوزتهم عدد «8» طرب من مادة الحشيش المخدر، وكمية مجزئة يزنوا حوالي 1000 جرام – كمية من جوهر الأفيون المخدر، تزن حوالي 1000 جرام – كمية من مادة الشابو المخدر، تزن حوالي 750 جرام فرد روسي محلي الصنع، وعدد «11» طلقة عدد 2 ميزان حساس، مبلغ 5300 جنيهاً عدد 2 هاتف محمول – عدد «3» قطع سلاح أبيض «سكين» السيارة ربع نقل.

اعتراف المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لتأمين عمليات البيع، والميزانين لإعداد المخدر للبيع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء لتقطيع المواد المخدرة، والسيارة للتنقل والتوزيع بين أرجاء محافظة سوهاج.