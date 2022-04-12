تراجع عقود «خام برنت» بنسبة «4.2%» لتسجل 98.48 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، بنحو 4% بفعل مخاوف بأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سيخفض الطلب في الصين، وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ فبراير الماضي، وأنهت عقود «خام برنت»، التداول على انخفاض قدره 4.30 دولار «4.2%»، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل.

من جانبها، تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بـ 3.97 دولار، أو«4.0%»، لتحقق 94.29 دولار، فيما تراجعت مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى شركات التكرير الأوروبية بنسبة 10.6% على أساس سنوي لكنها مرتفعة حوالي 2% عن مستويات فبراير، وسجلت حوالي 1.01 مليار برميل في مارس الماضي، وفقا لـ بيانات «يورو أويل ستوك».

بدورها، سجلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي، أعلى إغلاق في 13 عامًا، بنحو 6%، وأنهت عقود الغاز، على ارتفاع بنحو 5.8% أو 36.5 سنت، لتحقق 6.643 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2008.

ومن جانبها، ارتفعت العقود الأمريكية للغاز الطبيعي 78% منذ بداية العام الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 75.74 نقطة

بدورها، تراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 75.74 نقطة «1.69%»، ليسجل 4412.54 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وهبط مؤشر «ناسداك المجمع»، بنسبة «2.18%» أو «299.04 نقطة»، ليسجل عند الإغلاق، 13411.69 نقطة، كما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 413.04 نقطة «1.19%» ليغلق عند 34308.08 نقطة.

انخفاض عملة «الإيثر» الرقمية بنسبة 6.6%

وفي سوق العملات الرقمية، تراجعت عملة «البتكوين»، التداول بـ5.3%، لتحقق إلى 39 ألفا و831.99 دولار، كما انخفضت «الإيثر»، بنسبة 6.6% إلى 2991.51 دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.