سوهاج اليوم.. مصرع شخصين والإعدام لـ5 والمؤبد والغرامة لـ3 متهمين

شهدت محافظة سوهاج عدداً من الأحداث المهمة على مدار الـ24 ساعة الماضية، شملت صدور أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين، والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، وتغريم أحدهم 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصرع سائق في حادث سير، وإنهاء شاب عشريني حياته بدائرة مركز طهطا.

الإعدام لـ5 والمؤبد للسادس قتلوا شخصين وشرعوا بقتل شقيقين

حيث أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما بالإعدام على 5 متهمين، وبالسجن المؤبد على المتهم السادس، في قضية قتل تعود إلى شهر يناير عام 2018، بدائرة مركز دار السلام، عندما قام كل من «أ. م.»، و«ب. ع.»، و«ح. ب.»، و«ع. م.»، و«م. ع.»، و«ج. أ.»، وجميعهم من عائلة واحدة، بقتل المجني عليهما «و. أ.»، و«ع. ع.»، والشروع في قتل الشقيقين «ب. أ.»، و«ج. أ.»، لوجود خلافات ثأرية بين العائلتين.

المؤبد وغرامة 200 ألف جنية لعامل نجارة للاتجار في «الحشيش»

كما قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة عامل نجارة يُدعى «أ. ج.»، من مركز المنشاة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر «الحشيش»، وتم ضبطه فى أكتوبر 2021، وبحيازته جوهر مخدر «الحشيش»، ليتم إحالة القضية إلى نيابة سوهاج العامة، التي أمرت بدورها بإحالتها إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه.

المؤبد لسائق وعاطل لتجارة «الهيروين»

كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة عاطل وسائق «توكتوك» بمركز المراغة، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاتجار في مخدر «الهيروين»، واستغلال مركبة «التوكتوك» في ممارسة نشاطهما المجرم، داخل دائرة المركز، ليتم القبض على «ط. ي.»، عاطل، و«م. ع.»، سائق «توكتوك»، وبحوزتهما كمية من مخدر «الهيروين»، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج.

عشريني أصابته ضائقة نفسية فأنهى حياته

وأنهى شاب في منتصف العشرينيات من عمره، يُدعى «أسامة»، 25 سنة، من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حياتة شنقاً باستخدام حبل غسيل، ليتدلى من سقف غرفته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة منذ شهرين، دفعته إلى أن قرر إنهاء حياته، وفوجئت به شقيقته معلقاً في سقف الغرفة، عند غيابه عنهم لساعات، وتكتشف العائلة مفارقته الحياة.

مصرع سائق في حادث سير بسوهاج

كما لقي سائق شاب من محافظة القليوبية يُدعى «عبد الرحمن»، مصرعه في حادث سير على الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج، عندما اختلت عجلة القيادة في يده، لتنقلب إثر ذلك السيارة، وتودى بحياته داخلها، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.