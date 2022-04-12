صراخ داخل كرتونة وبالزراعات.. تحركات مكثفة لكشف غموض العثور على رضيعين

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، جهودها لكشف غموض العثور على طفلين حديثي الولادة، في مدينة المحلة الكبرى، وقرية كفر كلا الباب، بمركز السنطة، في ظروف غامضة.

وطالبت النيابة العامة في ثان المحلة، ومركز السنطة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعتين، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكاني العثور على الرضيعين، ومعرفة المتهمين، وسرعة ضبطهما.

طفل داخل كرتونة

الواقعة الأولى شهدتها منطقة الجمهورية، بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بلاغا بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل كرتونة، ملفوفا في بطانية حمراء اللون، بجوار أحد المنازل.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، تبين أن الطفل حديث الولادة في الشهر الأول من عمره، ونقل إلى مستشفى المحلة العام، بواسطة سيارة إسعاف، ووضع في حضانة بالمستشفى، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وإخطار النيابة العامة، للتحقيق، التي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

طفل داخل محصول القمح

الواقعة الثانية، شهدتها قرية كفر كلا الباب، إحدى قرى مركز السنطة، حيث تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من أهالي قرية كفر كلا الباب، يتضمن عثورهم على رضيع حديث الولادة داخل حقل زراعي محصول القمح، ملفوفا في بطانية بيضاء، وفي حالة بكاء هستيري.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين أن الطفل مجهول الهوية، رضيع حديث الولادة، عمره في الشهر الأول، تم نقله إلى مستشفى السنطة العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، ووضعه في حضانه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.