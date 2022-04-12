«التعليم» توجه بالبدء في تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا، مشددة في خطابها، على رواد الفصول والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس؛ للإشراف ومتابعة تسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية.

تطبيق منهجية متخصصة في كل المجالات

ونوهت الوزارة بأنّ استمارة قياس الميول والاتجاهات، تأتي في إطار خطة قطاع الخدمات والأنشطة وإقامة الأولمبياد القومي الإفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال، موضحة أنّه يمكن لكل طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية المشاركة في ملء الاستمارة لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى الطلاب في المدارس بجميع أنواعها الحكومية والخاصة والرسمية المتميزة واللغات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تطبيق منهجية متخصصة في كل مجال من المجالات للتصعيد على مستوى المدارس والمديريات؛ لتكوين فرق قومية في مجالات الفريق القومي للفنون والفريق القومي لابتكار ريادة الأعمال والفريق القومي للمسرح والفريق القومي في الرياضيات والفريق القومي للعلوم.

«شوقي» يحث الطلاب بضرورة الاستفادة من «ديسكفري»

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ حركة القطار السريع في الملاهي أو اختفاء القلاع الرملية التي يبنيها الطلاب على الشواطئ من ضمن ظواهر كثيرة تثير فضول التلاميذ وتحفزهم على الاستكشاف والبحث وجمع الأدلة حتى يتوصلوا إلى تفسير علمي ومنطقي للظاهرة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحاتٍ عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ فريق Discovery Education يقدم ورشة عمل على بنك المعرفة المصري عن الظواهر الحياتية وتأثيرها في عملية التعلم والدعم في برنامج العلوم المتكامل الـ«TechBook»، أو على منصة «ديسكفري» في أثناء تعلمهم عن الظواهر، مشددًا على الطلاب ضرورة الاستفادة منها.