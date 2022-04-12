يتلاعبون بوزن الرغيف في نهار رمضان.. إحالة 12 مخبزا بالدقهلية للنيابة

شنت مديرية التموين بالدقهلية، عدة حملات تموينية، تمكنت خلالها من ضبط العديد من المخالفات التموينية بالمخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع والأسواق في مركز المطرية، وأحالت 17 محضرا بالمخالفات إلى النيابة العامة، من بينها ضبط مخابز تتلاعب في وزن الرغيف وإنتاجه غير مطابق للمواصفات، في إطار المتابعة اليومية للحملات التموينية التي تنفذ في نطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فقد خرجت الحملة بتوجيهات من المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبحضور لجان التموين والصحة والطب البيطري والوحدة المحلة، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكل أشكال الغش التجاري.

12 مخالفة تلاعب في الخبز

قال المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم شن حملات التفتيش والرقابة التموينية نطاق مركز المطرية ، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر نقص وزن رغيف الخبز، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تصرف دقيق بإجمالي 49 شيكارة، ومحضر توقف مخبز بدون إذن رسمي، و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر ضبط سلع مجهولة المصدر، والمضبوطات 2 طن سكر وطن عسل أسود.

لن يُسمح بالفساد في أسواق الدقهلية

أكد وكيل وزارة التموين أنه لن يسمح بالفساد، خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في هذه المحاضر، ‏حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد ‏التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.