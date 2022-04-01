ضبط ياميش وأرز مجهول المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحتكري السلع قبل شهر رمضان المبارك، أسفرت عن ضبط كميات من الأرز والسكر وياميش رمضان دون فواتير وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

حملة مكبرة علي الاسواق

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

سلع بدون مستندات

أسفرت الحملة عن 8 أطنان أرز وسكر دون مستندات، و430 لفافة قمر الدين مجهولة المصدر بغرض حجبها عن البيع للجمهور بالأسواق لرفع أسعارها داخل مخزن لبيع السلع الغذائية، وحرر محضر بالواقعة.

في سياق آخر، افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرض أهلا رمضان الثاني في كفرشكر لمحاربة غلاء الأسعار وتفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها وإدارات التموين للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

قال المحافظ في بيان له إن هذه المعارض تاتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله.

وشارك المحافظ في افتتاح المعرض كل من الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وعربي عبد الحليم مدير مديرية التموين بالقليوبية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينه كفر شكر.