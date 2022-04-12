المشدد 10 سنوات لسيدة أشعلت النار في جارها ومنزله بسوهاج

قضت محكمة حنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بإشعال النيران في منزل بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم غانم، مصطفى أبو القاسم، أمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة تعود للعام الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي 2021، عندم قامت المتهمة «و.م» 27 عاما، ربة منزل وتقيم بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، بإشعال النيران عمدًا في منزل «ر.م» 52 عامًا مزارع، ومقيم بمركز العسيرات في محافظة سوهاج، عقب مشاجرة بينهم.

حريق المنزل وصاحبة

وتسبب حريق المنزل في إصابه مالكه بحروق من الدرجة الأولى والثالثة، إذ سكبت عليه مادة معجلة للاشتعال على المنزل، وأشعلت النيران به محدثة الحريق، وكانت تحمل سلاحا أبيض «سكين» وعصا وأرادت الاعتداء على المجني عليه قبل الحريق؛ لخلافات الجيرة بينهم، وعندما فشلت في الاعتداء عليه أثناء المشاجرة، أشعلت النيران فيه وفرت هاربة، وتحرر محضر بالواقعة.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت النيابة إلى المتهمة «و.م» 27 عاما، ربة منزل، لا تزال هاربة بتهمة بأنها أشعلت النار عمدا في منزل المجني عليه «ر.م» 52 عاما، عامل زراعي، وسكبت كمية من مادة معالجة للاشتعال، وأشتعلت النار.