انطلاق حملة «التزامك يعني أمانك» لمتابعة الإجراءات الاحترازية بسوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن انطلاق حملة «التزامك يعني أمانك» بميادين وأسواق ومواقف مركز سوهاج، التي تستمر حتى الجمعة 15 أبريل وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وشهر رمضان المبارك حيث يشهد الشارع السوهاجي والميادين والأسواق والمواقف والمساجد تردد المواطنين بصورة كبيرة، لافتة إلى التعاون والدعم الكامل من المحافظ ومديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية.

الحملة تستهدف تثقيف وتوعية المواطنين

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين المترددين علي تلك الأماكن وحثهم علي ضرورة الحفاظ علي الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم التخلي عنها وخاصة في الأماكن المزدحمة والتي يتردد عليها المواطن بكثرة كدور العبادة والميادين والأسواق والمواقف وغيرها من الأماكن التي تشهد إقبالا من المواطنين عليها داخل محافظة سوهاج.

الحملة تستهدف ميدان العارف بالله في أول أيامها

وأضاف محمد جلال العبادي مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بسوهاج أن فرق التواصل المجتمعي استهدفت في أول أيام الحملة ميدان مسجد العارف بالله وميدان الثقافة وقامت الفرق بتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين لافتا إلى تواجد فرق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ترافق فرق التواصل والتثقيف الصحي لتطعيم المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» بمحافظة سوهاج.