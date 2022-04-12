ضبط سيارة محملة بـ50 حمارا في سوهاج.. والمجازر تنفي ذبحها

ضبط مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج، سيارة نقل تحمل 50 «حمارا» حية، في طريقها لمحافظة القاهرة، عبر طريق ساقلتة أسيوط الغربي.

تصريح رسمى بالسفر لعدد 50 حمارا

عقب ضبط السيارة، تبين حملها لتصريح رسمي، بحمل 50 حمارا من مركز ساقلتة إلى حديقة الحيوان بالجيزة، لإطعامها للحيوانات المفترسة بالحديقة.

ذعر الأهالي من ذبح حمير بسوهاج

عقب تلك الواقعة، تداول أهالى محافظة سوهاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شائعات بشأن ذبح 50 حمارا، وتوزيعها بأحد مراكز المحافظة، خاصة مركز أخميم لوقوعه على الطريق بجوار مركز ساقلتة.

المجازر تنفي الواقعة

نظرا لتزايد الشائعات، صرح الدكتور أحمد حمدي مدير إدارة المجازر بمحافظة سوهاج، بأن 50 حمارا كانوا في طريقهم لمحافظة الجيزة، ولم يتم ذبحهم، وأن تلك الأقاويل مجرد شائعات، وأثبت ذلك فى محضر الضبط الرسمي للسيارة على طريق ساقلتة، أسيوط الغربي.

إعدام عجل 500 كيلو بأخميم

وكانت إدارة المجازر بمحافظة سوهاج، تمكنت بوقت سابق من إعدام لحم «عجل» يزن 500 كيلو بمجزر مركز أخميم بمحافظة سوهاج، ثبت إصابتهن بالوخز الصديدي القلبي وتسمم لحومه، فتم حرقه وتعويض صاحبه من صندوق تعويضات المجزر، ومنع كارثة محققة، بتوزيع اللحم المصاب.

وكان «العجل»، أصيب بجسم معدني «مسمار»، اخترق بطنه، وصولا إلى القلب مخترق أوعية القلب مكونا صديد، تم ضخة على الدم إلى العضلات واللحم والعظم.