خبير عقاري: طرح أراضي للمصريين بالخارج يعزز قيم الانتماء

قال سيف فرج، خبير عقاري، إن إطلاق مشروع إسكاني جديد يستهدف المصريين بالخارج يعد خطوة في غاية الأهمية لما له من انعكاسات اقتصادية جوهرية على الاستثمارات من ناحية، وتعزيز قيم الانتماء للمصريين بالخارج من ناحية أخرى.

السداد بالدولار في صالح المصريين بالخارج

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تبذل مجهودات حثيثة لتقديم كافة التسهيلات والامتيازات التي تمكن الراغبين بالحصول على قطع أراضي وفيلات، بما يتناسب مع مستوياتهم الاقتصادية.

وأشار «فرج»، إلى أن نظام سداد الأراضى المطروحة للمصريين بالخارج، سيكون بالدولار و ليس بالجنيه المصري، كالمعتاد فى إعلانات وزارة الإسكان والمرافق، للمصريين بالداخل، وهو الأمر الذي يعد في صالح المصريين بالخارج.

وأوضح أن سبب السداد بالدولار، يرجع إلى تعويم الدولار، الذى جرى منذ أسبوعين، وهو ما يخفض من قيمة الوحدة، وضرب مثالا: «إذا كان سعر الوحدة قديما يبلغ 10 آلاف دولار سيصبح 8 آلاف دولار بعد التعويم».

من خلال الإنترنت بالاتفاق مع كافة السفارات المصرية

وفي إطار التسهيلات المقدمة من قبل وزارة الإسكان والمرافق، للمصريين بالخارج، الراغبين في الحصول على قطع الأراضى والفيلات السكنية، أكد سيف فرج، أن كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي والفيلات المطروحة بالمدن الجديدة، سيجرى من خلال الإنترنت بالاتفاق مع كافة السفارات المصرية، والملحقات التجارية، مما يوفر وقتا ومجهودا كبيرا في عملية الحصول على الوحدات.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها وزارة الإسكان والمرافق المصرية المصريين بالخارج، إذ يعد ذلك الطرح ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، التي قامت الوزارة بطرح عدد كبير من قطع الأراضي للمصريين بالخارج داخل عدد من المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما يتسق مع اتجاه الدولة المصرية في مخاطبة كل فئة بما يناسبها.