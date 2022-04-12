محافظ سوهاج يشهد فعاليات الحفل الفني على المسرح الروماني «صور»

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات الحفل الفني الذي أقيم على المسرح الروماني في مدينة ناصر، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 223 لعيد سوهاج القومي.

حضور الحفل من محافظة سوهاج

حضر الحفل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والعميد عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والنائب رقية الهلالي، والنائبة مي مازن أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمئات من جماهير وأبناء سوهاج الذين جاءوا للاستمتاع بالحفل.

فقرات الحفل الفني بالمسرح الروماني

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط عدد من الأغاني الوطنية، واختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، وسط تفاعل كبير وفرحة من الجمهور.

عقد مجلس جامعة سوهاج لشهر ابريل

وفى إطار أخر عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٨٠ لشهر ابريل لعام ٢٠٢٢م، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

مجلس جامعة سوهاج ينعى القمص ارسانيوس

وقد نعي اعضاء المجلس، القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز بالإسكندرية، والذي تعرض لحادث إجرامي أودي بحياته، مقدماً خالص التعازي وصادق المواساة للأخوة الأقباط.

إمتحانات الجامعة بموعدها الرسمى

وخلال الاجتماع، أكد المجلس على ماجاء من قرارات ببيان وزارة التعليم العالي، والذي شدد على عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد فى مواعيدها المحددة، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢م ، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية.