توزيع 50 ألف وجبة إفطار على المتواجدين بمترو الأنفاق خلال 10 أيام

بعد إنتهاء العشر أيام الأوائل من شهر رمضان المبارك إنتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، من توزيع عدد خمسون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية حيث يتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد ٥٠٠ خمسمائة وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو و الأكثر كثافة ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة - شبرا الخيمة - كليةالزراعة - روض الفرج - السيدة زينب - حلوان ) .

وجدير بالذكر ان هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .