يعاني من صعوبة الكلام.. العثور على جثة مسن متغيب من أول رمضان بالمنزلة

عثر اهالي مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على جثة مسن متغيب منذ مطلع شهر رمضان الجاري، غارقاً في أحد المصارف المائية بنطاق مدينة المنزلة، وجرى إخطار شرطة النجدة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان العثور على الجثة، التي تم نقلها، بواسطة سيارة الإسعاف، إلي مستشفى المنزلة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ بالعثور على جثة بمصرف زراعي

تلقى مأمور مركز شرطة المنزلة بلا غاً من الأهالي يفيد العثور على جثة داخل أحد المصارف المائية بنطاق مدينة المنزلة، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى «حمدي ح.»، كما تبين أنه متغيب منذ مطلع شهر رمضان الجاري.

التحريات: المتوفي كان يعاني صعوبة في الكلام

وتبين أن المتوفي كان يعاني من صعوبة في الكلام، وتم استخراج الجثمان من أحد المصارف المائية بمنطقه «الحويطة»، ونقله إلى مشرحة مستشفى المنزلة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع وإصابة 14 في حادث تصادم

وشهدت محافظة الدقهلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على طريق «رمسيس - صان الحجر»، الواصل بين محافظتي الدقهلية والشرقية، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين.

تم نقل المصابين، بواسطة سيارات الإسعاف، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تم إخطارها بالواقعة، بعد تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.