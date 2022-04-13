مصرع طفل «3 سنوات» صدمته سيارة بسوهاج

لقى طفل يبلغ 3 سنوات مصرعه، بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، إثر حادث سير، إذ صدمته سيارة «ملاكي»، أثناء لهوه أمام منزله، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، لكنه توفى أثناء ذلك.

الإخطار الأمني ووفاة الطفل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بوصول الطفل «عبد الرحمن ا ا م» 3 سنوات، ويقيم بناحية دائرة مركز ساقلتة، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، مصابا بـ«كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالبطن»، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة له.

والد الطفل يتهم قائد السيارة بالتسبب بالحادث

وبسؤال والد الطفل «الجمل ا م ض» 43 عاما، عامل ويقيم بمركز ساقلتة، أفاد بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل، اصطدمت به سيارة قيادة «محمود م م ع» 29 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز ساقلتة أيضا، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

قائد السيارة: لم استطع مفاداة الطفل ولم أكن أنوي الاصطدام به

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه أثناء سيره بالطريق، فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه، فأختلت عجلة القيادة بيده، ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به، ولم يكن ينوى ذلك.

تقرير الطب الشرعى وتحرير محضر بالواقعة

أفاد تقرير الطب الشرعي على جثة الطفل، بوجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالبطن، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.