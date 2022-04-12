سوهاج اليوم.. مصرع 2 وإصابة 13 وضبط تشكيل إجرامي لتجارة المخدرات

يوم عاصف شهدته محافظة سوهاج اليوم، بداية من غرق طفل في نهر النيل بقسم ثاني سوهاج، كما لقي طالب مصرعه بترعة الفاروقية بدار السلام، وأصيب 10 أشخاص بالتسمم من عائلة واحدة إثر تناول وجبة سحور فاسدة، بمركز أخميم.

وأنقذت العناية الإلهية ربة منزل من موت محقق عقب تناولها لمادة كاوية، لمرورها بحالة نفسية سيئة وأنقذها شقيقها وزوجها، كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على تشكيل عصابي لتجارة الأفيون والحشيش بجزيرة شندويل.

لينتهى اليوم بحكمي بالسجن المشدد 10 سنوات، أحدهما لسيدة أشعلت النيران في منزل جارها لخلافات بينها، وشقيقين هددا أبناء عمومتهما بالسلاح لإجبارهما على التنازل عن ميراثهما بمركز العسيرات.

مصرع طالب غرقا بترعة الفروقية بدار السلام

لقي عادل، 14 عاما، مصرعه غرقا بترعة الفاروقية بمركز دار السلام، حيث تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغ بغرق الطالب عادل بترعة الفاروقية، لتوكد والدتهج أن وراء غرقه عدم إجادته السباحة، ونفت الشبهة الجنائية، وأفاد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق.

انتشال جثة طفل من نهر النيل بسوهاج

كما استطاعت إدارة الحماية المدنية بسوهاج انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل ليتبين أن الجثة للطفل فادي، 10 سنوات، غرق بنهر النيل بدائرة قسم ثان سوهاج,وأكد والده أنه لا يجيد السباحة، وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تسمم 10 أشخاص تناولوا وجبة سحور فاسدة بأخميم

أصيب 10 شخاص بينهم أطفال بالتسمم لتناول وجبة سحور فاسدة بمركز أخميم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام إسعافهم وقد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى ظهر اليوم عقب، إتخاذ كافة الاجراءات الطبية اللازمة لهم.

نجاة ربة منزل تناولت مادة كاوية لمروها بأزمة نفسية

بينما أقدمت قمر، ربة منزل، من مركز أخميم على محاولة إنهاء حياتها بتناول مادة كاوية، لمرورها بحالة نفسية سيئة منذ أكثر من عام ولكن استطاع شقيقها وزوجها إسعافها ونقلها لمسشتفى سوهاج الجامعي، لتقديم الدعم الطبي اللازم لها.

ضبط تشكيل إجرامي لتجارة المخدرات بجزيرة شندويل

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة وسط الصعيد من ضبط تشكيل إجرامى مكون من 4 أفراد، لديهم نشاط إجرامي بتجارة مخدر الأفيون والحشيش بجزيرة شندويل بسوهاج، وتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة سائق ومرافقه بانقلاب سيارة بسوهاج

أصيب سائق بأحدى الشركات الخاصة من مدينة القاهرة ومرافقه، مندوب مبيعات، بكسور وكدمات في حادث سير، عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق على الطريق الزراعي الشرقي، مما أدى لانقلاب السيارة وإصابتهما، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما.

المشدد لربة منزل أشعلت النيران بجارها ومنزله

وقضت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد على "و.م" ربة منزل، من مركز العسيرات، حيث أشعلت النيران بمنزل جارها "ر.م" مزارع، عقب محاولتها، التعدى عليه بسلاح أبيض، سكين، وعصا لخلافات الجيرة بينهما.

10 سنوات لشقيقين هددا أبناء عمومتهم للتنازل عن الميراث

ونهاية قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات، لحيازتهما سلاح بدون ترخيص ولتهديد وترويع، أبناء عمومتهما باستخدام أسلحة نارية حيث قام المتهمين، بمركز العسيرات عقب مشاجرة مع أبناء عمومتهما على تقسيم الميراث، بتهديد المجني عليهم بأسلحة نارية، بندقية آلي، وبندقية خرطوش، بحوزتهما، وذلك لإجبارهم على التنازل عن نصيبهم بالميراث، وقد تحرر محضر بالواقعة واحالتها لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد بحقهما.