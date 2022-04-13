خلافات مالية وراء العثور على جثتي ربة منزل وطفلتها في ترعة بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية من كشف لغز العثور على جثتين لربة منزل وطفلتها، داخل ترعة «الرجدية»، بنطاق مركز ومدينة طنطا، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص قام باستدراج الأم وطفلتها، وتخلص منهما، بسبب خلافات مالية، بعد قيامه بتوقيع إيصالات أمانة للمجني عليها، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية يكشف ملابسات الواقعة

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثتين في ترعة «الرجدية»، بدائرة مركز طنطا، وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لربة منزل تُدعى «سماح أ.»، 38 سنة، والجثة الثانية لابنتها «ملك حسن»، 10 سنوات، من المقيمين في منطقة «العجيزي»، بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

تفاصيل العثور على جثتي أم وابنتها بطنطا

وأوضح مصدر أمني أنه تم العثور على جثة الأم منذ 3 أيام، ثم تم العثور على جثة الطفلة، اليوم الأربعاء، في نفس مكان العثور على جثة والدتها، داخل ترعة «الرجدية» بمدينة طنطا، بعد ورود بلاغ باختفائهما.

وتابع المصدر أن التحريات كشفت عن أن مرتكب الواقعة، شخص بينه وبين الأم المجني عليها خلافات مالية، بسبب حصول المجني عليها على إيصالات أمانة على المتهم، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منها، فاستدرجها هي وابنتها، وتخلص منهما، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.