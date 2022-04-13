العثور على جثة شاب «دمياطي» متغيب داخل منزل مهجور بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، على جثة لشاب داخل منزل مهجور بقرية «بساط كريم الدين» التابعة لمركز شربين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين العام، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

بلاغ بتغيب المتوفى

بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، تبين أن الجثة لشخص يدعى العربى محمد شاهين 43 عاما، ومقيم بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وكانت أسرة العربي محمد شاهين، حررت محضرا بمركز شرطة الزرقا الأسبوع الماضي، يفيد بتغيب المتوفى عن منزله.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، إذ صرحت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويه.

مصرع عامل نتيجة سقوطه من أعلى سقاله

وفي سياق آخر لقى شاب يدعى أحمد حسين المندوه ومقيم بعزبة البدرى التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط مصرعه نتيجة سقوطه من علو ما تسبب فى وفاته.

وأكد شهود عيان ان المتوفى سقط أثناء عمله اليوم من أعلى سقالة أمام عقار تحت الانشاء .

تم تحرير محضر بالواقعة وواخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة وتم التصريح بدفن جثة الشاب وتسليمها الى ذويه لعدم وجود شبهة جنائية.