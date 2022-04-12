رصف طريق واستمرار حملات النظافة والتعقيم بمركز طهطا

تستمر حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمدينة طهطا وساحل طهطا والمجالس القروية حيث تم استهداف منطقة شارع محمد فريد وبنك ناصر وشارع عرابى وشارع أحمد عنبر والساحة الشعبية ومنطقة جامع ابوالقاسم والقيسارية وغيرها من المناطق، وذلك حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات في كل الأوقات بمحافظة سوهاج.

رصف طريق 3 كيلو بقيمة 9 ملايين و650 ألف جنيه

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بمتابعة أعمال الرصف الجارية بنطاق المركز بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون جنيه، ومن جانبها أوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أن أعمال الرصف شملت طريق بنجا بني حرب بطول 3650 متر، بتمويل وتنفيذ جهاز تعمير جنوب الصعيد، وجار أعمال المتابعة بصفة مستمرة للانتهاء من كافة الأعمال، وفقا للمعايير القياسية في التنفيذ.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والميادين في إطار خطة المحافظة حفاظا على المظهر الحضاري اللائق.

أعمال تطهير وتعقيم مستمرة بمركز طهطا

استهدف فريق التطهير والتعقيم بالشؤون الإدارية منطقة ساحل طهطا وأسفل الكوبرى العلوى وموقف شطورة وسوهاج والمنتزهات بشارع صلاح سالم وغيرها من الشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا.

ومن ناحيتها، أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم والتي تتم بصفة مستمرة يوميا حرصا على صحة وسلامة المواطنين.