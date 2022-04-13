استئصال ورم يزن 3 كجم من كبد رضيعة بمستشفى أبو حمص التخصصي

شهد مستشفي الأطفال التخصصي في أبو حمص، بمحافظة البحيرة، إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم داخل البطن لطفلة رضيعة عمرها سنة ونصف، حيث تمكن الأطباء من استئصال الورم، الذي يزن حوالي 3 كيلوجرامات، من كبد الطفلة.

قام بإجراء الجراحة فريق عمل مكون من الدكتور محمود عبدالهادي، أستاذ الجراحه، والدكتور أحمد الشرقاوي، اخصائي التخدير، والدكتور إبراهيم حربي، بقيادة الدكتور إيهاب بركات، مدير مستشفى الأطفال التخصصي بأبو حمص، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل المديرية.

اكتشاف إصابة الطفلة بورم في الكبد

تم اكتشاف إصابة الطفلة بورم في الكبد، نتيجة بكائها وشكواها الدائمة من الشعور بآلام في البطن، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين إصابتها بورم يزن حوالي 3 كيلوجرامات في الكبد، ليتم تحويل الطفلة إلى مستشفى الأطفال التخصصي، حيث تم احتجازها بالمستشفى، لحين إجراء عملية جراحية لإزالة الورم.

وأكدت مصادر طبية أنه تم إجراء العملية بنجاح، واستئصال الورم من بطن الطفلة، وبدأت حالتها في التحسن في ظل الرعاية الطبية المقدمة لها.

محافظ البحيرة يثني على الفريق الطبي

من جانبه، أعرب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية، ولإدارة المستشفى تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

كما أكد محافظ البحيرة حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والعلاجية في ظل القيادة الحكيمة لتخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي.

وأشار «آمنة» إلى أنه يتم تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى فى جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية، حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وجاء ذلك استكمالا لمسيرة النجاح بمنظومة الصحة بالبحيرة، وتقديم افضل الخدمات والرعاية الطبية، لجميع المرضى على أكمل وجه.