تركيب وصلات مياه مجانية ضمن مبادرة «عمر بيت يتيم» في الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية دعمها الكامل للمبادرة الانسانية «عمر بيت يتيم»، بالتزامن مع يوم اليتيم في شهر أبريل 2022، والتي تستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في الدقهلية، من خلال توصيل مياه شرب نقية لهم، حيث سهلت على المواطن المشاركة في تركيب وصلات المياه بسهم 250 جنيها، أو على 15 شهرا من خلال سداد مبلغ 360 جنيه شهريًا، ليستطيع الجميع المشاركة في عمل الخير.

دعم شرائح الأيتام وتوفير حياة كريمة للأكثر احتياجًا

وأكدت مديرية التضامن، دعمها الكامل لهذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقي.

قاعدة بيانات لأسر الأيتام غير القادرين

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إن الجمعية بالتعاون مع المديرية تصل للقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة وتحت اشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، وأن فرق عمل الاورمان المنتشر في محافظة الدقهلية نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، بأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

وذكر «شعبان»، أن جمعية الأورمان على مدار الاعوام السابقة قامت بتركيب 19525 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.