مسلسل دايما عامر الحلقة 12.. إصابة طالبة في ديسكو ومصطفى شعبان يحملها

تعرضت إحدى طالبات مدرسة رؤية الخاصة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 12 للسقوط أرضًا أثناء هروبها من داخل الديسكو بصحبة أصدقاءها بعد رؤيتهن للمشرف الاجتماعي عامر عبدالرازق، ويجسد دوره مصطفى شعبان، والذي حاول الإمساك بهن، وأثناء صعود إحداهن أعلى السلم، تعمدت صديقتها ضربها في قدمها وعرقلتها من الخلف.

مسلسل دايما عامر الحلقة 12

في مسلسل دايما عامر الحلقة 12 فوجئ عامر عبدالرازق، بتسلل مجموعة من الطلاب المشاركون في مسابقة فنية بالغردقة، من الفندق الذي يقيمون فيه واستقلال سيارة، ونجح في اقتفاء أثرهم، وذهب إلى الديسكو الذي يتواجدون فيه، ومعه ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية، ومستر نوفل، مدرس الألعاب الرياضية، وبمجرد رؤيتهم حاول الطلاب الفرار والاختباء.

وسقطت إحدى الطالبات، التي بدأت تصرخ من الألم في قدمها، وأن زميلتها عرقلتها، وحاولت الأخيرة نفي ذلك، إلا أن عامر عبدالرازق ساوره الشك بأن الفتاة هى التي ضربت زميلتها، واضطر إلى حملها بين يديه للعودة إلى الفندق بصحبة زملاءها مرة أخرى.

وأبدت ميس زهرة، مديرة المدرسة وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، غضبها من تصرفات هؤلاء الطلاب، الذين فضلوا الذهاب إلى سهرة للرقص والغناء، دون الاهتمام بحضور البروفة النهائية قبل ساعات من انطلاق المسابقة، وهددت بمعاقبتهم جميعًا.

فيما رأى عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، إن العقاب ليس الوسيلة الآمنة، ولكن الأفضل الوقوف على الأسباب التي دعت هؤلاء الصغار للشعور باللامبالاة وعدم تحمل المسئولية إزاء مدرستهم التي من المفترض الانتماء إليها.

وفي يوم انطلاق المسابقة، تعرض عامر عبدالرازق لموقف محرج، عندما سأله أحد الحضور عن أخر أبحاثه العلمية، باعتباره أستاذًا بالجامعة الأمريكية، على غير الحقيقة لاسيما وأنه تم تعيينه في المدرسة بشكل خاطئ استنادًا إلى تشابه في الأسماء، وحاول عامر التحايل على الإجابة بطريقة كوميدية، وساعدته في التهرب من الإجابة ميس زهرة، التي تعلم حقيقة الأمر.