الرابطة العالمية للصلب: توقعات بارتفاع الطلب على الحديد في 2022

تتوقع الرابطة العالمية للصلب أن يرتفع الطلب على الصلب بنسبة 0.4% في عام 2022 إلى 1.84 مليار طن متري، وأن ينمو بنسبة 2.2% أخرى في عام 2023 إلى 1.88 مليار طن متري، وفقًا لتوقعاتها قصيرة المدى الصادرة اليوم الخميس.

وارتفع الطلب على الصلب بنسبة 2.7% في عام 2021 إلى 1.84 مليار، إذ كان التعافي من جائحة كورونا أقوى مما كان متوقعًا في عدد من المناطق، على الرغم من حدوث تباطؤ أكثر من المتوقع في الصين، حسبما قال رئيس لجنة اقتصاديات الصلب العالمية ماكسينو فيدويا في بيان.

توقعات غير مؤكدة إلى حد كبير

وقال: «بالنسبة لعامي 2022 و2023، فإن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير. وقد اهتزت توقعات التعافي المستمر والمستقر من الوباء بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم».

وتوقعت الرابطة انخفاض نمو الطلب في عام 2022 بسبب تأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا، مع مزيد من مخاطر التراجع من الوباء المستمر، وخاصة في الصين، وارتفاع أسعار الفائدة.

انخفاض الطلب الأوروبي

في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب على الصلب بنسبة 1.3% في عام 2022 إلى 161.5 مليون طن متري بسبب اعتماد المنطقة الكبير على الطاقة الروسية وتدفقات اللاجئين، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 4% في عام 2023، بحسب «رابطة الصلب».

أضافت: «الوضع الجيوسياسي المحيط بأوكرانيا له آثار كبيرة طويلة الأجل على صناعة الصلب العالمية. من بينها إعادة تعديل محتملة في التدفقات التجارية العالمية، واستمرار إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية».

تباطؤ الطلب الصيني

وتباطأ الطلب الصيني على الصلب في عام 2021 بسبب الإجراءات الحكومية على مطوري العقارات، ومن المتوقع أن يظل الطلب على الصلب العالمي في عام 2022 ثابتًا عند 952 مليون طن متري، حيث تتطلع بكين إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، وتعود هذه المحفزات بعد ذلك إلى دعم نمو الطلب على الصلب بنسبة 1% في عام 2023 إلى 961.6 مليون طن متري.

وقالت الرابطة، إن صناعة السيارات العالمية ظلت مخيبة للآمال في عام 2021، متأثرة باختناقات سلسلة التوريد، ومن المرجح أن تؤخر الحرب في أوكرانيا أي عودة لقضايا سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي، خاصة في أوروبا، وأن قطاع السيارات يستهلك قرابة 12-13% من إجمالي الصلب المستخدم أو حوالي 200 مليون طن متري.