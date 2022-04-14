خالد الجندي: «أنا ضد الصدقة في الزواج واللي معهوش فلوس ميلزموش»

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على جمع الأموال لزواج شاب غير قادر على فتح بيت، قائلا: «الناس بيعملوا كل جهدهم عشان يساعدوا في مجتمعاتهم، لكن الضغط عشان يطلعوا فلوسهم للفقراء كلها ويسيبوا احتياجات بيوتهم في النهاية مينفعش».

خالد الجندي: أنا ضد الصدقة في الزواج

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «dmc»، أنه ضد الصدقة في الزواج؛ لأنه من المفترض على المتزوج أن يكون لديه المال المعقول للإنفاق على الزوجة والأولاد بدلا من الشحاتة، «اللي يقولك جهز يتيمة، أنا ضد الصدقة وبقولها على الهواء، يقولك عاوز أجوز الواد، إذا كان الولد من البداية بيشحت علشان يتجوز، أومال لما يتجوز ويخلف هيعمل إيه».

الجندي يدعو للفقراء

وتابع: «إذا كان لسه هيجوز بنلم له، أنا مش موافق تماما أننا نلم فلوس عشان نجوز حد، إذا كان الأفندي اللي جي معهوش فلوس ميلزموش، سمعتوا المثل بتاع أهالينا زمان؟ اللي معهوش ميلزموش، الأمور عندنا متلغبطة ومحتاجة إعادة ترتيب، ربنا يهدينا ويغني كل فقير».