وكيل «دينية الشيوخ» ينفي خطف مريم وهيب وابنتها: مشكلة عائلية وانتهت

نفى نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، وكيل اللجنة الدينية بالمجلس، كل ما أثير وجرى تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من أكاذيب حول اختطاف السيدة مريم وهيب اسحق وابنتها جولي، مؤكدا أن المشكلة لم تعدوا كونها مشكلة عائلية تم احتوائها، بواسطة الأجهزة الأمنية الوطنية بمنتهى المصداقية والأمانة والاحترافية.

وكيل دينية الشيوخ يناشد الجميع إعلاء مصلحة الوطن

ناشد وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ في تصريحات للصحفيين، الجميع بإعلاء مصلحة الوطن، والتدقيق فيما يكتب، خاصة في الوقائع التي تمس سمعة مصر خارجيا، وتسيء للدولة المصرية وتتسبب في وجود احتفان، داعيا الله أن يحفظ مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، وكل قيادات ورجال الأجهزة السيادية والأمنية والتنفيذية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الأيام الماضية، أنباء بشأن اختفاء مدرسة تدعى مريم وهيب اسحق، وابنتها جولي عن منزلها لمدة اسبوع.

نادر يوسف يشكر الرئيس والأجهزة الأمنية لدورها في احتواء مشكلة مريم وهيب

ووجه النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الجمهورية الجديدة وأب كل المصريين، ومؤسس دعائم المواطنة على أرض الواقع، والقائد العظيم الشجاع الوطني باني مصر الحديثة، ومنقذ مصر، الذي يقود حركة تعمير في كل مناحي الحياة.

كما توجه بالشكر إلى الأجهزة السيادية الوطنية، من المخابرات والأمن الوطني «حماة الوطن» والعيون الساهرة، علي دورهم الوطني العظيم، التي واصلت الليل بالنهار، والتعامل بمنتهي ضبط النفس، والحكمة في إنهاء المشكلة العائلية، وليست الطائفية التي أثيرت خلال الأيام الماضية للسيدة مريم وهيب، وإنهاء هذه المشكلة بدرجة كبيرة من الحكمة و الأمانة والمصداقية والاحترافية.