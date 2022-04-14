مصرع عنصر جنائي بأسيوط وضبط تشكيل عصابي بحوزتهم أسلحة ومخدرات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان إختباء «10 عناصر جنائية من بينهم 9 سبق اتهامهم فى العديد من القضايا من بينها: سلاح، سرقة، مخدرات، قتل»، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فـي الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكورين ، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحد عناصر التشكيل، وأمكن ضبط باقى المتهمين، وبحوزتهم (4 بنادق آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا ضبط (كميات من المواد المخدرة مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - 4 دراجات نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والدراجات النارية للترويج. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.