ضبط تشكيل عصابي بالغربية: متهم بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام» من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم «8 أشخاص – 4 سيدات، لعدد تسعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية» لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأفادت الداخلية أن التشكيل العصابي أجرى عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ «8 ملايين جنيه تقريباً»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام «4 أشخاص لاثنين منهما معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظتي "الفيوم – الجيزة"» بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، مُتخذين من إحدى الشقق المستأجرة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقا والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 13.400 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – 6 خزينة متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 هواتف محمولة – مبلغ مالي» ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارتين والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.