رصد تحركات واحد من أهم ضباط المخابرات بالعالم في الاختيار 3 الحلقة 13

استعرض مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على شاشة «ON» في حلقة اليوم، تفاصيل عن يامن عدنان المعروف بـ«الجنرال» الذي يعد من أهم ضباط المخابرات في العالم.

«يامن» دخل البلاد بـ«باسبور» مزور

واستعرض الفنان أحمد عز، الذي يقوم بدور ضابط في المخابرات العامة، ضمن سياق مسلسل الاختيار 3 بمعلومات عن يامن عدنان داخل أحد الاجتماعات بمقر جهاز المخابرات العامة، قائلًا: «يامن من أهم ظباط المخابرات في العالم، ورصدنا دخوله مصر مع فوج سياحي بباسبور مزور، وفضلنا مراقبينه لحد ما راح الأوتيل اللي هو والفوج قاعدين فيه».

هنراقبه 24 ساعة وهنعرفه غلطه

وأضاف أحمد عز: «من الطبيعي أن ظباط مخابرات بالأهمية دي وفي الوقت اللي بتمر فيه البلاد، أنه يخش البلد بباسبور عادي رسمي، لكن دخوله بباسبور مزور في الوقت دة بالذات يؤكد لنا أنه جي يعمل حاجة مش عاوز حد يعلنها، عشان كدة بنراقبه 24 ساعة وهنعرفه غلطه».