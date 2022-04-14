مسلسل دايما عامر الحلقة 13.. مدرسة رؤية تفشل في المسابقة الفنية

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 13، فشل مدرسة رؤية الدولية في جولة من جولات المسابقة الفنية بالغردقة، لصالح مدرسة أخرى، بعد ليلة واحدة من سهر الطلاب المشاركون في المسابقة وتسللهم من الفندق الذي يقيمون فيه إلى ديسكو للرقص والغناء.

مسلسل دايما عامر الحلقة 13

وأبدى مستر أبو الوفا، صاحب المدرسة، ويقوم بدوره عمرو عبدالجليل، في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 13، غضبه الشديد بسبب عدم فوز المدرسة في إحدى جولات المسابقة، وعنّف مديرة المدرسة ميس زهرة، ويجسد شخصيتها الفنانة لبلبة.

عمرو عبدالجليل يتقرب من ميس فدوى

ورد عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي ويجسد دوره مصطفى شعبان، على غضب مستر أبو الوفا، وتأكيد أنه يهتم فقط بالربح والمباني ولا يهتم بالطلاب الذين يحتاجون لمن يتحدث معهم.

وحاول أبو الوفا خلال الجلسة، معاكسة ميس فدوى، وتقوم بدورها ميرنا نور الدين، والتقرب منها، لكن عامر عبدالرازق قاطعه أكثر من مرة منبهًا إياه بعدم الحديث معها.