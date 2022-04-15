الاختيار 3 يكشف دور مراكز شباب الإخوان في التدريب على العنف والإرهاب

يواصل الاختيار 3، الكشف عن الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية، وفضح بعض القيادات السياسية، وسعيهم للسلطة، إذ عرضت أحداث الحلقة الثالثة عشر، خطة وزير الشباب في عهد الإخوان، أسامة ياسين لتجنيد الشباب ضمن صفوف الجماعة، ليكونوا إخوان مقاتلين داخل صفوف الجماعة، من أجل إنشاء جيش موازي للقوات المسلحة.

خطة أسامة ياسين لتجنيد الشباب ضمن صفوف الإخوان

ووثقت أحداث مسلسل الاختيار 3، خطة أسامة ياسين لتجنيد الشباب ضمن صفوف الإخوان، من خلال اخيتار مجموعة من الشباب المتفوقة رياضيًا، وتجميعهم في معسكرات رياضية، لاختيار العناصر المناسبة منهم لضمها لصفوف جماعة الإخوان الإرهابية، وتأهيلهم على القتال، ليكونوا عونًا للجماعة عند الحاجة إليهم.

خيرت الشاطر يخطط لإنشاء حرس ثوري

ومن بين الأحداث التي دبرها الإرهابي خيرت الشاطر، وكشف تفاصيلها مسلسل الاختيار 3، هي محاولة إنشاء حرس ثوري، فظهر الشاطر خلال أحداث المسلسل في لقاء جمعه مع سعد الكتاتني، وعصام الحداد مستشار المعزول محمد مرسي للعلاقات الخارجية، لمناقشة آليه تجنيد الشباب ضمن صفوف جماعة الإخوان الإرهابية، لإنشاء الحرس الثوري، والتي أبدى الكتاتني مخاوفه من عدم تقبل الشارع المصري لها، ليرد عليه الحداد بأن الحرس الثوري، فكرة مقبولة عن عموم الناس، وخاصة في أجواء الثورة، وسط حالة الغليان في الشارع المصري، قائلاً: «ساعتها بقى هيلاقوا قدامهم جيش تاني موازي جاهز بالسلاح والتدريبات وكل حاجة، وقتها هيجوا لحد عندنا ويشوفوا طلباتنا ايه».

دور خيرت الشاطر في إنشاء الفرقة 95

كما سلطت أحداث الحلقة الضوء على دور الإرهابي خيرت الشاطر في إنشاء ما يعرف بـ«95»، فقال خلال اجتماعه معهم: «إحنا كدا كدا عملنا اجتماعتنا وإحنا مسافرين، ثم تواصلت مع دكتور إسامة ياسين، إحنا مش هنحتاج كورس كبير، الشباب عندنا مدربين كويس، وخلال يومين هخلص أنا والدكتور أسامة بقية الأمور المعلقة، وبعدها الشباب بتوعنا يسافروا يستكملوا التدريب، ويبقى عندنا كتائب بتاعتنا، جاهزة، مستعدة، تبقى الفرقة 95».