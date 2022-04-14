مصرع سائق وإصابة 5 في تصادم ربع نقل وميكروباص بالدقهلية

لقي سائق سيارة ربع نقل مصرعه وأصيب 5 آخرون، بينهم 4 طلاب، في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى إلى انقلاب السيارة وتخطيها الجزيرة الوسطى، واصطدامها بسيارة ميكروباص بالمواجهة، وذلك على طريق «المنصورة – دمياط» بمدينة طلخا، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة مستشفى طلخا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم

تبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مع سيارة أخرى ميكروباص على طريق «المنصورة – دمياط»، بالقرب من إسعاف طلخا، ووجود حالة وفاة ومصابين.

مصرع سائق وإصابة 5 طلاب

هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود جثة محمد يوسف الحسيني ، 34 سنة سائق ‏ومقيم في قرية كفر دميرة القديم مركز طلخا، و5 مصابين آخرين «جميعهم طلاب بأكاديمية الدلتا الخاصة» تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تفاصيل الحادث

انتقلت مباحث طلخا إلي مكان الحادث وبالفحص تبين أن المتوفي كان يقود السيارة رقم «درب 1970 ربع نقل »، وانفجر الإطار الخلفي الأيسر للسيارة الأولى مما أدى إلى انقلابه وتخطى الجزيرة الوسطى للطريق واصطدامه بالسيارة رقم «د س ع 1845» أجرة ميكروباص، قيادة «محمد الحسيني إبراهيم»، 35 سنة، سائق، ومقيم قرية «شبرا البهو»، دائرة مركز أجا باتجاه شربين.

أسماء مصابي حادث الدقهلية

وأكد مصدر طبي بمستشفى الطوارئ بالمنصورة أن الحادث تسبب في وفاة «محمد يوسف الحسيني»، 34 سنة، سائق، وإصابة كل من «محمد الحسيني إبراهيم»، 35 سنة، بكسر في الساق اليسرى وجرح قطعي بالوجه، و«مروة هاني الشافعي»، 20 سنة، طالبة، مصابة بجروح متفرقة بالوجه والعين اليسرى، و«فاطمة السيد محمود»، طالبة، مصابة بجرح قطعي بالعين اليسرى، و«هويدا أشرف حمزة»، 18 سنة، طالبة، مصابة بكسر بالقدم اليمني، و«محمد حسن محمد عطوة»، 23 سنة، طالب، مصاب بكسر بالقدم اليسرى.

وبسؤال قائد السيارة الثانية والمصابين، في محضر الشرطة، أيدوا ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.