القابضة للمياه: افتتاح 3 مدارس فنيه ثانوية جديدة بالتعاون مع التعليم

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير العنصر البشرى وبناء القدرات، ورفع مهارات العاملين بالشركات فى مختلف التخصصات الفنية والإدارية، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

استخدام المنصة الإلكترونية والتقييم الإلكتروني لتنفيذ التدريب

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صادر عن القابضة اليوم إنه تم تنفيذ 3961 دورة تدريبية خلال العام المالي 2020-2021 فى مختلف التخصصات لتدريب أكثر من 57 ألف متدرب، كما بلغ عدد مراكز التدريب نحو 33 مركزا، مع استخدام المنصة الإلكترونية والتقييم الإلكتروني فى تنفيذ التدريب للشركات التابعة، وإعداد مواد تدريبية ضمن برامج المسار الوظيفي معدة لكل مجموعه نوعية بإجمالي 428 مادة ويشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بالمواد التدريبية المعدة ببرنامج المسار الوظيفي للترقي للدرجة الأعلى.

افتتاح 3 مدارس فنيه ثانوية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم افتتاح 3 مدارس فنيه ثانوية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى المدارس القائمة فى مسطرد والبحيرة وبنى سويف والمنوفية، ليبلغ إجمالي المدارس الفنية 7 مدارس بالإضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، وذلك لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين فى تخصصات «المحطات والشبكات والمعامل»، والبالغ عددهم 2957 خريجا على مدار الأعوام الماضية.

إجمالي أطوال شبكات المياه ومحطات الصرف

فيما تبلغ أطوال شبكات نقل المياه 16 ألف كم، و يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رافع، ويتم معالجة 12.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وبلغت عدد محطات معالجة الصرف الصحي 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالي أطوال شبكات 53 ألف كم.