3 معلمين يفوزون بمسابقة «الأخصائي المثالي» على مستوى محافظة مطروح

اعتمد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتيجة مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي للمراحل التعليمية الثلاث، الابتدائية والإعدادية والثانوية، على مستوى المحافظة والتي أجريت تصفياتها في جميع الإدارات التعليمية حتى التصفية النهائية على مستوى المديرية، وذلك في إطار تنافسي متميز تحت إشراف لطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد فيصل الموجه العام وموجهي المادة بمديرية التربية والتعليم بمطروح.

أسماء الفائزين بمسابقة تعليم مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، إن نتيجة الأخصائيين الاجتماعيين المثاليين على مستوى محافظة مطروح جاءت علي النحو التالي:-

- مها عبده جابر مدرسة العبور الابتدائية، بإدارة مطروح التعليمية حصلت على المركز الأول الرائد المثالي على مستوى المحافظة للمرحلة الإبتدائية.

- آية فوزي محمد قوية، مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات، إدارة الحمام، المركز الأول على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية.

- سامية عبدالرازق عبدالغني، مدرسة مطروح الثانوية الفندقية المشتركة، المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية.

دعم المتميزين في تعليم مطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على دعم جميع المتميزين من الأخصائيين والمعلمين المثاليين وتكريمهم كقدوة حسنة لتشجيع جميع العاملين في المدارس على مستوى محافظة مطروح لبذل مزيد من الجهد وتحقيق التميز، وقدم التهنئة للمعلمين الفائزين بالمركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة الأخصائي المثالي متمنياً لهم دوام التوفيق ووافر السداد لتشريف مطروح في التقييم المركزي بالوزارة وتحقيق مركز متقدم علي مستوي الجمهورية، وثمن شحاته مجهودات توجيه عام التربية الاجتماعية مشيدا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمسابقات الوزارية.