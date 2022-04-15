ضبط 1350 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر بالجمهورية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1350) قضية تموينية متنوعة من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (42,850 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" – 11520 عبوة زيت طعام – 16,250 طن أسمنت – 24 طن حديد تسليح) ، (387) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت ( 106,233 طن " دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - منظفات" – 6159 قطعة مستلزمات طبية – 756 إسطوانة بوتاجاز – 350 لتر سولار – 1122 عبوة سجائر" – طن أسمنت) ، وكذا (591) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (35 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 138قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 111 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 29 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 40 قضية توقف عن الإنتاج – 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 185 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (40,325 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,800 طن دقيق مدعم "تجميع" – 4150 رغيف – 346 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10,660 طن "سكر تموينى – دقيق تموينى – أسمدة مدعمة" - 720 عبوة زيت تموينى – 1000 لتر سولار).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493,229 طن – 12240 عبوة زيت طعام – 346 بطاقة تموينية ذكية – 1122 عبوة سجائر 756 إسطوانة بوتاجاز – 1350 لتر سولار – 4150 رغيف بلدى – 6159 قطعة مستلزمات طبية) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (24 طن "حديد تسليح") بدون مستندات تم تخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القاهرة.

ضبط (30 طن " تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (10 طن "فول") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (9,75 طن "دقيق بلدى مدعم" ) قام المذكور بالإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على فارق الدعم.

ضبط (6,12 طن "أرز أبيض – سكر حر - مكرونة ") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط ( 45 طن "أعلاف – دواجن – فول صويا ") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة أعلاف الدواجن) بمحافظة المنوفية.

ضبط (6,650 طن "أسماك مجمدة" رنجة ) معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3,825 طن "دواجن – لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2,550 طن أسماك وجمبرى "مجمدة") معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (20 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتصنيع وتعبئة مقطعات اللحوم) بمحافظة المنوفية.

ضبط (9 طن "دقيق – أرز أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط 6031 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (6031) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6007) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (24) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (573) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (126) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (585) أرجيلة.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3308) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14013) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (171) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (133) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1302) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.