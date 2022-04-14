«فيديو للشاطر ورسوب بنات فاتن».. أبرز أحداث الحلقة 12 من مسلسلات رمضان

الحلقة الثانية عشرة من مسلسلات رمضان 2022، أمس الأربعاء، شهدت أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الاختيار 3، جرى رصد تفاصيل أحداث بورسعيد التي أعقبت الحكم على المتهمين في أحداث بورسعيد، وإعلان محمد مرسي حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة، مما تسبب في خروج المواطنين للشوارع وكسر ذلك القرار.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات الـ 12 من مسلسلات رمضان»، كما تناولت الحلقة زيارة مرسي لألمانيا وفشله في إقناع المستشارة الألمانية السابقة إنجيلا ميركل بتخفيض ديون مصر لدى برلين مع عرض وسائل حقيقية لتناول وسائل الإعلام للزيارة.

فيديو للإرهابي خيرت الشاطر

وكشفت الحلقة عن فيديو جديد لحوار بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية وهو يتحدث عن التنسيق بينهم وبين حركة حماس، إذ قال في التسريب: «لما الشعب قال عاوز يروح للحدود مع إسرائيل، إحنا كلنا وقفنا وقلنا لأ، واتصلنا بخالد مشعل وقلنا له طلع البيان على الإعلام والنت وقول مش عاوزين المصريين يروحوا، إحنا دلوقتي مش عاوزين فوضى ولا تخريب، إحنا مش في حرب مع حد».

مسلسل العائدون

وفي مسلسل العائدون، اجتمع علاء مع جمال صاحب القناة وعزت المذيع، حتى يتفقوا على موضوعات جديدة لتقديمها، وكان علاء يمسك بالقلم الذي منحه إياه الضابط عمر، لكن جمال أخذ منه القلم، وبعدها علم من الضابط عمر أن القلم لم يكن به أي كاميرا مراقبة، وفي مسلسل مكتوب عليّا، بدأت الحلقة بكتابة كلمات جديدة على يد جلجل «انتحار و104 ملايين»، وبدأ رحلة جديدة في حل اللغز.

مسلسل أمل فاتن حربي

أما مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم، فقد شهدت رسوب بناتها في الامتحانات، وهنا شعرت بالفشل، ما جعلها تفكر في العودة إلى طليقها، وترك مركز استضافة المرأة، لكن أصدقائها في المركز أقنعوها بأن تنتظر حتى الصباح.