موسم الدراما الرمضانية فى ميزان النقاد: المشاهد هو المستفيد

بعد النصف الأول من الشهر الفضيل

توليفة فنية مميزة ما بين الدراما الوطنية والاجتماعية والكوميديا شهدها سباق الدراما الرمضانية 2022، ونجح صُناع الأعمال فى تقديم أفضل ما لديهم للجمهور على مدار النصف الأول من الموسم الذى شهد مباراة بين 14 عملاً درامياً بتوقيع الكبار، وسط مؤشرات بنجاح توليفات درامية استطاعت أن تقدم محتويات مختلفة حازت إعجاب المشاهدين وإشادات النقاد، حيث يُعتبر الموسم الحالى من المواسم المميزة فى مستوى ونوعية الأعمال الدرامية المقدمة. وبعد انقضاء النصف من فترة سباق الدراما الرمضانية، يضع النقاد أعمال الموسم الحالى الملىء بالمفاجآت فى ميزان الدراما لاختيار الأعمال الاستثنائية التى استطاعت فرض نجاحها على الساحة، بتقديم وجبة درامية وفنية مكتملة للجمهور، وتسليط الضوء على الفنانين الذين استطاعوا تغيير جلودهم ودخول مناطق تمثيلية لم يدخلوها من قبل.

أندرو محسن: «الكبير أوى» الأفضل ورحمة أحمد من الوجوه المميزة

وصف الناقد أندرو محسن الموسم الرمضانى لهذا العام بـ«الموسم الصعب»، حيث يتنافس عدد كبير من الأعمال المميزة خلال الشهر الجارى: «رمضان هذا العام من المواسم المميزة، خاصة أنه يجمع بين الكوميديا والأعمال الوطنية والأعمال الاجتماعية، وضم عدداً كبيراً من النجوم الكبار».

وقال أندرو محسن لـ«الوطن»: من وجهة نظرى مسلسل «الكبير أوى» من أفضل المسلسلات المقدمة هذا العام، لأنه استطاع أن يقدم عملاً متماسكاً فى كل حلقاته، وكل حلقة تسير بشكل جيد وبه كوميديا غير مبتذلة، وتحصد الفنانة نيللى كريم لقب أفضل ممثلة عن مسلسل «فاتن أمل حربى»، فهى تمثل بكل حواسها، واستطاعت أن تكسب نسب مشاهدة عالية، وتابع أندرو حديثه قائلاً: «المخرج حسين المنباوى يُعتبر من أفضل المخرجين لموسم دراما رمضان 2022 فى مسلسل جزيرة غمام، لأنه استطاع أن يقدم صورة مميزة من مشاهد البحر الأحمر، كما استطاع أن يغير من جلود الفنانين، ويُظهرهم بشكل مختلف مثلما حدث مع الفنان أحمد أمين، ومى عز الدين، وطارق لطفى وجمعهم فى عمل فنى واحد، بالإضافة إلى المخرج محمد ياسين، فأعتقد أن الفنان محمد رمضان ظهر فى أفضل حالاته، ودينا الشربينى ظهرت بصورة مختلفة عما تظهر به كل عام، مع أن المسلسل كان من الممكن أن يتم تقديمه بإيقاع أسرع من ذلك».

وبشأن أفضل سيناريو قال الناقد أندرو محسن: مسلسل «جزيرة غمام» من أفضل السيناريوهات لعبدالرحيم كمال، حيث استطاع أن يرسم الشخصيات بصورة مميزة، كما أن خط الأحداث يسير بشكل مميز، بالإضافة إلى احترافية سيناريو «الكبير أوى»، وخاصة فى حلقات لعبة السبيط، فهى محاكاة ساخرة لمسلسل مشهور بشكل رائع.

وعن الوجوه الجديدة قال أندرو: لفتت نظرى الفنانة رحمة أحمد فى مسلسل «الكبير أوى»، حيث إنها تميزت بخفة ظلها، وأدائها الرائع، كما أنها غيّرت مستوى المسلسل بشكل كبير، بالإضافة إلى الفنان حاتم صلاح ودوره المميز فى مسلسل «الكبير أوى»، و«فاتن أمل حربى»، فهو يجسد دور محامى الفنان شريف سلامة.

محمود قاسم: شريف سلامة من أفضل الممثلين فى الموسم الرمضانى.. ونور النبوى من الوجوه الواعدة

قال الناقد محمود قاسم إن مسلسل «فاتن أمل حربى» من أفضل الأعمال الفنية المقدمة خلال موسم الدراما الرمضانية الحالى، لأنه يناقش قضية مهمة وهى الحضانة الخاصة بالأطفال بعد انفصال الأم عن زوجها، ويحصل الفنان شريف سلامة على لقب أفضل ممثل عن مسلسل «فاتن أمل حربى»، حيث إنه قدم المسلسل ببراعة شديدة، واستطاع أن ينال إشادات كبيرة من الجمهور، خاصة أن شخصية «سيف الدندراوى» موجودة من حولنا فى المجتمع بصورة كبيرة.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»: أفضل مخرج هو حسين المنباوى عن مسلسل «جزيرة غمام»، لأنه استطاع أن يصور مشاهد مختلفة وجديدة على عين المشاهد، وأبرز جمال الطبيعة بصورة كبيرة، وهذا دور الدراما بصفة دائمة.

وعن الوجوه الجديدة، قال «قاسم» إن نور نجل الفنان خالد النبوى من الوجوه المميزة فى مسلسل «راجعين يا هوى»، وله حضور قوى هذا العام وأعتقد أنه سيكون له مستقبل واعد، بالإضافة إلى الفنانة رحمة أحمد التى قدمت دور «مربوحة» فى الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوى»، حيث إن لديها إطلالة مختلفة ومميزة، وأعتقد أن ممثلات المسرح دائماً يكون لهم مستقبل كبير.

طارق الشناوى: «الاختيار 3» على رأس قائمة الأفضل.. والكوميديا استعادت عافيتها هذا الموسم

يرى الناقد طارق الشناوى أن مسلسل «الاختيار 3» للمخرج بيتر ميمى من أهم الأعمال الدرامية فى الموسم الرمضانى هذا العام، كما يُعتبر مسلسل «فاتن أمل حربى» للمخرج محمد جمال العدل من الأعمال الجيدة، بالإضافة إلى «جزيرة غمام».

وقال «الشناوى» لـ«الوطن» إن ياسر جلال من أفضل الممثلين هذا العام عن دوره فى الملحمة الوطنية «الاختيار 3»، متابعاً: «طارق لطفى قدّم شخصية متميزة للغاية فى (جزيرة غمام)، وأرى أن نيللى كريم هى الأفضل بين الممثلات حتى الآن، بينما نجحت الموهوبة رحمة أحمد فى لفت أنظار الجميع بظهورها فى مسلسل الكبير أوى».

وأشاد الناقد طارق الشناوى بمستوى الأعمال الكوميدية فى الموسم الرمضانى 2022، قائلاً: «قدم صُناع الدراما هذا العام كوميديا رائعة، أعادت لنا الثقة مجدداً فى القدرة على الإضحاك، وخاصة أحمد مكى فى (الكبير أوى)، يليه مسلسل (دايماً عامر) الذى تناول عدداً من القضايا الاجتماعية من خلال نص كوميدى».

أحمد سعد الدين: «جزيرة غمام» مباراة فى التمثيل.. وأحمد أمين ومى عز الدين «مفاجأة».. ونور النبوى «موهوب»

قال الناقد الفنى أحمد سعد الدين إنه بعد مرور النصف الأول من شهر رمضان، نجد أن الدراما المقدمة حالياً فى أحسن حالاتها، لتنوع الملفات التى تطرقت إليها، سواء أعمال وطنية، واجتماعية، ورومانسية، وكوميدية، وظهور عدد من الوجوه الجديدة، بخلاف عودة عدد كبير من النجوم إلى الشاشة الصغيرة.

وأشار «سعد الدين» إلى أن مسلسل «راجعين يا هوى» من الأعمال الدرامية المهمة فى رمضان، خصوصاً أنه إحدى روائع الكاتب أسامة أنور عكاشة، وأعاد تقديم الفنان خالد النبوى بشكل مختلف، مع تجسيد شخصية «بليغ أبوالهنا» بطريقة مريحة وهادئة، كذلك تقديم الشاب نور النبوى، فى دور بمثابة مفاجأة، وتميزه فى تجسيد تفاصيل الشخصية، بما يثبت أنه فنان موهوب.

وتابع «سعد الدين» لـ«الوطن»: «ملف سرى من المسلسلات المهمة لأنه ملىء بالتشويق والإثارة، ما يجعل المشاهد يلهث وراء الأحداث ليفهم ماذا حدث فى ظل صعوبة التفاصيل التى تحتاج إلى تركيز، كذلك مسلسل (فاتن أمل حربى)، الذى يناقش أزمة المطلقة والمرأة المعيلة من زاوية جديدة بالرغم من الميلودراما التى طغت عليه ولكنه مسلسل يمس كثيراً من الأسر».

وأشار إلى أن الحلقات الأولى من مسلسل «المشوار» كانت لافتة للنظر وعلى مستوى بصرى متميز، بسبب المخرج محمد ياسين الذى نجح فى تقديم محمد رمضان بشكل مختلف بعيداً عن العنف والبلطجة، متابعاً: «هذا الموسم الجمهور يحفظ اسم المؤلف والمخرج لكل مسلسل، وهذا مؤشر جيد للغاية».

ويرى سعد الدين أن مسلسل «جزيرة غمام» من أفضل المسلسلات، وبه مباراة فى التمثيل بين الأبطال، ويُعد أحمد أمين مفاجأة هذا الموسم ويقدم دوراً مميزاً بعيداً عن الكوميديا، ومى عز الدين التى لم يكن يتصور أحد أنها قد تكون غجرية صعيدية ولكنها برعت فى دورها، بصحبة طارق لطفى، جميعهم كانوا فى أفضل حالاتهم.

آمال عثمان: «الاختيار 3» يوثق لفترة خطيرة.. وياسر جلال يعيش «نقلة فنية» مهمة

قالت الناقدة آمال عثمان إن مسلسل «فاتن أمل حربى» من الأعمال الدرامية المهمة على المستوى الاجتماعى، لتناوله قضية تمس الكثيرين، وأداء نيللى كريم رائع جداً وأثبتت أنها «غول تمثيل» تشعر معها أنها ممثلة عالمية تتميز بالخبرة والتألق وأنها الوحيدة التى تصلح لتجسيد هذه الشخصية، كذلك الفنانة هالة صدقى، التى تخطفك بتلقائيتها الشديدة، وأداؤها معبر وجميل وبه سلاسة.

وأضافت «عثمان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مسلسل «الاختيار 3» يوثق لفترة تاريخية مهمة، ويكسر القاعدة التى كانت تقوم على التوثيق بعد مرور سنوات طويلة، وذلك لخطورة الأحداث التى مرّت على البلد فى هذه الفترة، ويُحسب لـ«الاختيار» تقديمه تسجيلات مهمة وفى منتهى الخطورة، كذلك لأول مرة تجسيد شخصية رئيس الدولة وهو ما زال فى الحكم وعدد من الشخصيات الموجودة فى السلطة، وهو أمر رائع جداً.

وأشارت إلى أن ياسر جلال يستحق التحية والتقدير، ودوره فى «الاختيار 3» نقلة كبيرة، لبراعته فى تجسيد شخصية الرئيس السيسى وتقمصه لتفاصيل كثيرة «الصوت والنظرات والإحساس» دون أن يقلده، وبالتالى جعل المشاهد يصدقه.

ورأت أن «جزيرة غمام» من المسلسلات الجميلة على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل، مع نجاح المخرج فى السيطرة على الممثلين وتقديمهم فى أفضل شكل، واختيار أماكن التصوير بمهارة شديدة، مى عز الدين قدمت دوراً رائعاً جداً، وطارق لطفى فنان يملك تحولاً رهيباً فى الشخصية، وأحمد أمين هدية المسلسل للجمهور.

واستطردت: «دينا الشربينى فى مسلسل المشوار رائعة، أتابع خطواتها منذ بدايتها، موهبة جميلة وطاقة هائلة، وتجمعها كيمياء مع محمد رمضان، الذى أتابعه هذا الموسم لتقديمه عملاً مختلفاً بعيداً عن البطل الخارق، خصوصاً أن معه مخرجاً بحجم محمد ياسين».

وأشارت إلى وجود عدد كبير من الممثلين والمواهب «الشطار» مثل رحمة أحمد وظهورها فى مسلسل «الكبير أوى» بمثابة اكتشاف حقيقى، لأنه نادراً ما نجد «كوميديانة حلوة وطعمة».