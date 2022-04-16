مصرع طفلة وعامل في حادثي تصادم بسوهاج

لقيت طفلة بمركز أخميم مصرعها بحاث سير، بينما لقى عاملا مسنا بمركز جرجا مصرعه بحادث تصادم آخر، مع نفي الشبهة الجنائية بالحادثين.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفلة «روفيدة ع ج» 6 أعوام، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، تقيم دائرة مركز أخميم «جثة هامدة» إدعاء حادث سيارة.

عم المجني عليها ينفي الشبهة الجنائية

أفاد «حسن ج ع» عم الطفلة، بأنه أثناء عبور ابنة شقيقه الطريق دائرة المركز «طرف جدها لوالدها»، اصطدمت بها السيارة ميكروباص، قيادة «سامح ص أ» 27 عاما، سائق، يقيم بدائرة المركز، ما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وفاة عامل بحادث سير بجرجا

وفي إطار آخر، وصل إلى مستشفى جرجا العام المدعو «حنفي أ أ» 58 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، جثة هامدة، «إدعاء حادث دراجة نارية»

شهادة نجل عم المتوفى ونفي الشبهة الجنائية

بالانتقال والفحص وسؤال نجل عم المتوفى، قرر بأنه أثناء قيادة المذكور دراجته النارية «توك توك» بذات الناحية، اختل مقود الدراجة بيده، ما أدى لانقلابها ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على الدراجة النارية.

تقرير الطب الشرعى وأسباب الوفاة

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالأنف والأذن وكسر بقاع الجمجمة، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.