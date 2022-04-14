تحرير 12 محضر إشغالات ومصادرة 18 شيشة في حملات بحي غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة الإشغالات وأي تعديات على حرم الطريق لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين، وتحقيق سيولة مرورية، خاصة في الطرق العامة والميادين الرئيسية بالمناطق الحيوية، على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تكثيف الحملات على المقاهي

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات لمتابعة التزام المقاهي والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة، ومن بينها منع تقديم الشيشة نهائيًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بالتعامل بكل حزم مع المخالفين لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

تحرير 12 محضرا ومصادرة 18 شيشة

من جانبه، قال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط، تم شن حملة إشغالات استهدفت منطقة سيد وشارع السبيل وأمام مستشفى الجامعة بنطاق الحي لرفع الإشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض الانضباط وتسهيل الحركة على المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا إشغالات ونظافة وبيئة، كما تم ضبط مصادرة عدد 18 شيشة بما يخالف تعليمات رئاسة مجلس الوزراء من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

تخصيص خطوط لاستقبال شكاوى المواطنين

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.