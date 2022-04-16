يتابع الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 15 والقنوات الناقلة، للوقوف على آخر التطورات في الأحداث، وذلك بعد فوز مدرسة رؤية الدولية في المسابقة الفنية التي تقام بالغردقة، وخسارتها في المسابقة العلمية، وبداية تصاعد الحلقات القادمة بعد اختراق لاب توب مستر فايز، مدرس مادة الرياضيات، والذي كان يحمل ملفًأ هامًا بعنوان سري للغاية.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 15 والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 15 والقنوات الناقلة، تستعرضها هذه السطور، وذلك من خلال منصة Watch it الإلكترونية، وكذلك شاشة قناة الحياة حيث يعرض في الساعة 7:40 مساءًا، وأول إعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 15 والقنوات الناقلة، شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

الطفل مهند يغني بالعربية والإنجليزية

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 14، دعم عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ويجسد دوره مصطفى شعبان، لـ الطفل مهند، خلال المسابقة الفنية بالغردقة والتي تشارك فيها المدرسة، حيث تنازل عن الكلمة التي كان من المقرر القاءها لصالح مهند حتى يقوم بالغناء وإظهار موهبته.

ونجح الطفل مهند في نزع التصفيق الحار من الحضور، حال غنائه باللغتين العربية والإنجليزية، وبعد الانتهاء سارع إليه عامر عبد الرازق إلى المسرح واحتضنه فرحًا بنجاحه وتقبل الجمهور له.