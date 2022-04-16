غلق 15 منشأة وتحرير 25 مخالفة ورفع 1100 طن قمامة في حملات بالغربية

نفذ رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية ومباحث التموين في محافظة الغربية، حملات متنوعة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، أسفرت عن غلق منشآت متنوعة بسبب مخالفة مواعيد الغلق المحددة، إلى جانب ضبط مخالفات تموينية لسلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم خلال حملات نظافة في شوارع المحافظة رفع 1100 طن مخلفات وقمامة.

حملات تموينية مفاجئة على المنشآت

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، يتضمن تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية والأسواق التجارية لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة الغلاء، أسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة، ما بين سلع غذائية منتهية الصلاحية، وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وأخرى بدون أسعار، كما تم مداهمة عدد من المخابز البلدية وضبط أرغفة خبز أقل من الوزن المقرر، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في تلك الوقائع.

تشميع المحلات المخالفة لمواعيد الغلق

وتلقت غرفة عمليات محافظة الغربية، تقريراً يتضمن قيام رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بتفيذ حملات مفاجئة على المحلات والورش والكافيهات لمتابعة تنفيذ قرار الغلق في المواعيد المحددة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 15 منشأة، مخالفة لمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

كما تلقت غرفة عمليات المحافظة، تقريراً يتضمن تمكن رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في مدن ومراكز وقرى المحافظة من رفع 1100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، في الطرق والشوارع، وذلك في إطار خطة تجميل مدن ومراكز وقرى المحافظة.