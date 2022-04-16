سائحون يعيشون أجواء الشهر المبارك في مستشفى بالغردقة.. «هابي رمضان»

أجواء رمضانية وروحانيات عطرة يعيشها الجميع في الغردقة من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة في المدينة الملقبة بعاصمة السياحة، حيث اختلطت مشاعر الأجانب مع المصريين هنا في أجواء شهر رمضان الكريم، ونقل المصريون شعورهم للأجانب الذين شاركوهم فرحة أجواء شهر رمضان بتناول الزلابية و الكنافة وسط زينة رمضان وتعليق الفانوس وتبادل التهاني على طريقة السائحين «هابي رمضان».

فانوس وزينة رمضان في مستشفيات الغردقة

وحرص العاملون في أحد المستشفيات بالغردقة على الاحتفال بأجواء رمضان، بتعليق فانوس وزينة رمضان في طرقات المستشفى، وقامت إدارة المستشفى بتوزيع الحلويات الشرقية من الزلابية والكنافة والقطايف على المرضى من المصريين والأجانب عقب صلاة التراويح، وذلك كعادات وتقاليد الشعب المصري في الاحتفال بأجواء شهر رمضان، ولاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل وتناول الزلابية والقطايف والكنافة وتبادل التهاني بالشهر الفضيل.

سائحة بولندية تعيش أجواء رمضان في الغردقة

وقالت «أنّا» سائحة بولندية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها سعيدة كونها تعيش أجواء المصريين وتبتادل التهاني والتبريكات معهم وتتناول الحلويات الشرقية في الغردقة.

وأكدت السائحة البولندية أن الشعب المصري اجتماعي وعطوف، «شعرت أني أعيش وسط أسرتي ولم أشعر بالغربة مطلقا في هذه الأجواء، وأتابع عادات وتقاليد المصريين خاصة في شهر رمضان مقدمة تهنئة للمصريين happy ramadan»

أجواء رمضان علاج نفسي للمرضى

أحمد شوقي، مسؤول بالمستشفى، يقول إن أجواء شهر رمضان تفرض نفسها على الجميع لم يكن غريبا أن يشارك السائحون الأجانب الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، أجواء الشهر الكريم وتبادل التهاني معهم بعبارة «هابي رمضان»، خاصة أنهم يعرفون عادات وتقاليد المصريين، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى سعادة الأجانب الذين يخضعون للعلاج بهذا الأمر، وينعكس ذلك على رفع المعنويات النفسية لديهم، مما يعجل من شفائهم، وقد حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل ونقل صورة حضارية للعالم عن تعامل الشعب المصري مع السائحين الأجانب.

مستشفيات الغردقة تشارك في أجواء رمضان

وأضاف دكتور حسام التايه مدير المستشفى، أن إدارة المستشفى تحرص دائما على المشاركة في جميع المناسبات والأعياد الوطنية، كنوع من أنواع الترفيه للمرضى ورفع من حالتهم النفسية، حيث يعمل ذلك على إيصال رسالة لهم بأنهم غير معزولين عن ذويهم خارج المستشفيات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة المستشفى حرصت على تعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان في الاستقبال والطرقات، وتوزيع الحلويات الشرقية في المساء عقب صلاة التراويح، كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية للمرضى بمشاركة العاملين في القطاع الطبي في أجواء رمضانية وروحانيات عطرة في الشهر المبارك.