أسماء الفائزين بجوائز المسابقة الرمضانية الثقافية بشركات المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية، بدءا من اليوم العاشر من رمضان وحتى الرابع عشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

أسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية يوم الرابع عشر من رمضان 1443 هجري

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الرابع عشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: محمد عبد الحميد محمد

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: أحمد زكريا عبد الفتاح حسن المنشاوي

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: منى السيد جودة علي

أسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية في اليوم الثاني عشر من رمضان

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الثاني عشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

- فاز الجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: أمل محمود إبراهيم

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: باسم يحيى عبد النبي إسماعيل

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: ياسين أحمد عيد عبد الباسط

أسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية في اليوم الحادي عشر من رمضان

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الحادي عشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي..

- فاز بالجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: تسنيم محمد نور الدين سعد.

- وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: صلاح أبو بكر محمود القاضي.

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: إسراء أيمن أنور محمد.

أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم العاشر من رمضان

وأعلنت الشركة عبر «فيسبوك»، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم العاشر من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي

- فاز الجائزة الأولى وقدرها 250 جنيها: عزة عطا الله أبوالحسن خلف الله

- فاز بالجائزة الثانية وقدرها 150 جنيها: سامي ربيع محمد عبد الباري

- وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها 100 جنيه: الشيماء أحمد محمد إسماعيل