تعرف على موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة، خاصة في ظل وجود فترة الاحتفالات بأعياد الأقباط وكذلك شهر رمضان وقرب عيد الفطر، وحددت وزارة المالية المصرية عبر موقعها الرسمي، المواعيد المقررة للصرف لشهر أبريل 2022، حيث يتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لعدة أيام مع مراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة شهر أبريل 2022

وكانت وزارة المالية قد بدأت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لبدء ضخ مرتبات نحو 5 ملايين موظف وعامل بـ66 وزارة وجهة وهيئة حكومية في ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بسائر المحافظات المصرية، تمهيدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2022.

صرف المرتبات للموظفين بالزيادة الجديدة

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2022 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة في شهر يناير الماضي، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب كتاب دوري، أصدرته وزارة المالية في شهر مارس الماضي، والذي يحدد مواعيد طرح المرتبات للموظفين بدءً من يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 وعلى مدار 4 أيام.

وتبدأ يوم الأربعاء عمليات طرح المرتب الخاص بـ33 وزارة وجهة حكومية، ثم تواصل في اليوم التالي الخميس الموافق 21 أبريل صرف مرتبات الموظفين والعاملين بـ33 وزارة وجهة حكومية، أبرزها: التجارة والصناعة والتعاون الدولي والصحة والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتعليم العالي والتربية والتعليم والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والري والموارد المائية والزراعة والإسكان بالإضافة إلى أجهزة التعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة والمحاسبات وهيئات الاستثمار والرقابة المالية والرقابة على الصادرات والورادت.

ويتم الصرف لليوم الثالث يوم الأحد الموافق 24 أبريل ثم يوم الاثنين الموافق 25 أبريل لكافة العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن تخلفوا عن صرف مرتباتهم.