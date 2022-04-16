الحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بحيازته سلاح ناري في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عاطل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمة 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازته سلاح خرطوش وطلقتين ذخيرة، وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

سلاح ناري خرطوش

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 430 لسنة 2022 جنايات قسم الموسكي، والمقيدة برقم 57 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «محمد. ع، 44 عامًا، عاطل»، وأنه يوم 14 سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة الموسكي، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنا «خرطوش»، واحرز ذخائر «طلقتين» مما تستعمل إحداها على السلاح الناري محل الاتهام الأول كونه غير مرخص له بحيازة السلاح الناري أو إحرازه.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه نفاذًا لأمر الضبط والاحضار الصادر بضبط المتهم على ذمة القضية الرقمية 10539 لسنة 2021 جنايات الموسكي تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري خرطوش وطلقتين وبمواجهته بالضبوطات أقر بأحرازه بقصد الدفاع.

ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن المضبوطات سلاح ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 16 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 ومنها السلاح المظبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

سجن عامل سنة بتهمة حيازة الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمة 10 ألف جنيه،لإدانته بحيازته مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

مخدر الهيروين

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 3/78 لسنة 2022 جنايات باب الشعرية، والمقيدة برقم 9 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «محمد.س، 32 عامًا، عامل»، وأنه في يوم 14 يناير 2022 بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم فانتقل إلى محل تواجده فبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته عزى قصده من إحرازه للجوهر المخدر التعاطي.

تقرير المعمل الكيماوي، اللفافتين المضبوطتين تحوي كل منهما على كمية من مسحوق متحجر ثبت انه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً 3.25 جرام.